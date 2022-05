Stefano Tacconi | finalmente la bella notizia dall’ospedale | parlano i medici

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 21 maggio 2022) Da quasi un mese, ex grande portiere della Nazionale e della Juventus, è ricoverato in ospedale ad Alessandria dopo essere stato colpito da un’emorragia cerebrale. L’ex calciatore, 64 anni, è stato per giorni in condizioni gravissime. Si è sentito mare ad Asti, dove si era recato per partecipare in qualità di ospite alle Giornate delle Figurine. Ha accusato il malore mentre scendeva dall’auto, in compagnia del figlio Andrea. Inizialmente ha avvertito solo mal di testa, poi la situazione è peggiorata e si è reso necessario l’intervento dei soccorsi. L’ex calciatore era ospite d’onore delle Giornate delle Figurine e poi aveva trascorso la serata al Ristorante Da Mariuccia a Pratomorone, ristorante dell’astigiano che offre una cucina tipica piemontese e che l’ex portiere bianconero apprezza da sempre. Una serata come tante, a parlare di ...