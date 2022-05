Stefano Tacconi | come sta | le news sulle condizioni

(Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Migliorano ledi, l’ex calciatore colpito nelle scorse settimane da malore e ricoverato in ospedale ad Alessandria. L’ex giocatore e’ stato trasferito dalla Terapia Intensiva al reparto di Neurochirurgia. A darne notizia i sanitari che lo hanno in cura. “Il paziente – spiega Andrea Barbanera, Direttore della Struttura di Neurochirurgia – è stato trasferito dalla Terapia Intensiva al reparto di Neurochirurgia. Ha acquisito l’autonomia respiratoria e un buon stato di vigilanza. Questo ci permette di essere più ottimisti: sarà necessario gestire alcune problematiche nel reparto di Neurochirurgia, ma possiamo ipotizzare il trasferimento presso una struttura di riabilitazione tra un paio di settimane”. L'articolo proviene da Italia Sera.

