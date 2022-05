‘Stalingrado’ di Vasilij Grossman e il paradosso dei due avversari figli della stessa madre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 maggio 2022) di Giorgio Boratto Stalingrado diè un un romanzo corale epico, che insieme al capolavoro ‘Vita e destino’, racconta come la Storia degli eventi internazionali e del potere politico entri nella storia degli uomini e donne comuni diventando un’unica narrazione: in questo caso l’epopea che descrive la seconda guerra mondiale. Già in Vita e destinoaffronta la battaglia di Stalingrado come l’apoteosi di un popolo e insieme il curiosodi due regimi apparentemente antagonisti. I personaggi che troviamo in Stalingrado sono gli stessi di Vita e destino, perché è bene sapere che Stalingrado è del 1952 e antecedente a Vita e destino concluso nel 1960; anzi questo ne è in pratica il prologo. Stalingrado uscì in Urss nel 1952 con il titolo Per una giusta causa. Ad ...