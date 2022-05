Speciale Tg1 L’ultimo respiro nel ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

(Di sabato 21 maggio 2022) Anche quest’anno la Rai è in prima linea nel rendere omaggio a due uomini di stato e a tutte le persone che insieme a loro, hanno perso la vita uccisi dalla mafia. Una edizione davverodel Tg1 quella che andrà in onda domani in seconda serata. Tornano a parlare con la loro viva voce,. Sono i due magistrati la narrazione del Film-di 90 minuti, dal titolo “”, di Maria Grazia Mazzola, montaggio di Valentina Fravili, ricerche di Barbara Di Benedetto, progetto grafico di Luca Colonnelli, in onda domenica 22 maggio, alle 23.35 su Rai 1. In esclusiva saranno svelate le immagini di, per la prima volta dopo ...

Agenzia ANSA

... com'è successo in occasione del precedente appuntamentodi prima serata, bensì con la ... ovviamente il quiz che ogni sera registra milioni di telespettatori prima del, oggi farà ...In occasione del trentennale, la Mazzola torna su quei luoghi firmando lo- L'ultimo respiro (su Rai1 il 22 maggio alle 23.35), racconto "dall'interno" come spiega lei, con testimonianze ... L'ultimo respiro, Speciale Tg1 a Capaci 30 anni dopo E poi le indagini: ' Come dicevo, non abbiamo ancora tutta la verità anche se moltissimo è cambiato In occasione del trentennale la Mazzola è ritornata su quei luoghi per firmare uno Speciale per il T ..."Trent'anni dopo sugli stessi luoghi. È cambiato tantissimo da allora. Quello che non è cambiato è che non abbiamo ancora tutta la verità". (ANSA) ...