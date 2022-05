Spazio | lo Starliner attracca alla Iss | primo volo riuscito

(Di sabato 21 maggio 2022) Il taxi spaziale della Boeing,, èto senza problemiStazione spaziale internazionale (Iss). La capsula era stata ferma otto mesi per problemi tecnici, dopo undi ...

Il taxi spaziale della Boeing,, è attraccato senza problemi alla Stazione spaziale internazionale (Iss). La capsula era stata ferma otto mesi per problemi tecnici, dopo un primo volo di prova fallito nel dicembre 2019 (a ...All'inizio del mese, laè stata fissata alla sommità del razzo Atlas V. Ieri è stata finalmente lanciata nello. La navicella ha superato però solo la prima parte del test. Ora dovrà ...La capsula Starliner di Boeing è arrivata alla Stazione Spaziale Internazionale venerdì sera (20 maggio), segnando un’importante pietra miliare per la missione del gigante ...Il "taxi spaziale" della Boeing, Starliner, è attraccato senza problemi alla Stazione spaziale internazionale. La capsula era stata ferma otto mesi per problemi tecnici, dopo un primo volo di prova fa ...