Spalletti | ' Il Napoli è a fine ciclo | dovremo rinnovarci restando competitivi'

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Sono sicuro che sarò l’allenatore del Napoli il prossimo anno. Io non ho dubbi” #NapoliGenoa ??… - sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti litiga coi giornalisti in conferenza stampa: 'Dopo ogni sconfitta sono partite le critiche s… - sscnapoli : ??#Spalletti “Striscione? Noi e tutto il Napoli il nostro striscione lo abbiamo fatto e firmato. Abbiamo messo la fi… - Vittoriog82 : RT @capuanogio: #Spalletti: 'Che #Napoli sarà? Difficile rispondere, se non quasi impossibile. Noi dovremo avere la capacità di rinnovarsi… - infoitsport : Siviero: “Spalletti mi ha raccontato una cosa incredibile di Napoli” -

Ultima conferenza stampa a Castel Volturno per Lucianoin questa stagione e i messaggi alla società sono chiari: "Chesarà Difficile rispondere ora, se non quasi impossibile. La competitività dipende da molti fattori. Noi dovremo avere ...Ultimo impegno stagionale in Serie A per ildi Luciano, che domenica alle 12:30 sarà impegnato al Picco di La Spezia contro i padroni di casa liguri. Una gara ricca di insidie che non cambierà la classifica per i partenopei, ...Il tecnico del Napoli presenterà la partita contro lo Spezia, in programma domani, ma soprattutto verrà incalzato sui temi di mercato.Domani al "Picco" di La Spezia si chiuderà un campionato sicuramente positivo, con la qualificazione alla prossima Champions, figlio di un terzo posto mai in discussione, ma con il rammarico di aver c ...