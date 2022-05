Spal, Tacopina: “Lupo? Tanta fiducia in lui, l’avrei preso anche alla Juventus” (Di sabato 21 maggio 2022) Le dichiarazioni di Joe Tacopina, presidente della Spal, a proposito dell'ingaggio del direttore sportivo Fabio Lupo Leggi su mediagol (Di sabato 21 maggio 2022) Le dichiarazioni di Joe, presidente della, a proposito dell'ingaggio del direttore sportivo Fabio

Advertising

Mediagol : Spal, Tacopina: “Lupo? Tanta fiducia in lui, l’avrei preso anche alla Juventus” - sportli26181512 : Spal, Tacopina: 'Lupo? Lo avrei voluto anche se fosse stato alla Juve': Joe Tacopina, presidente della Spal, ha par… - psb_original : Spal, Tacopina: ' Sono molto carico per il prossimo anno' #SerieB - TUTTOB1 : RdC: 'Spal, Tacopina: 'Gettiamo le basi per la A'. Lupo: 'Arriverà una punta di livello'' - SerieBNewsCom : +++ UFFICIALE +++ Stefano #Lupo è il nuovo Dt della #Spal: ???ha firmato fino al 30 giugno 2024 ???? -