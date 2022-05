Advertising

sportli26181512 : Spal, Tacopina: 'Lupo? Lo avrei voluto anche se fosse stato alla Juve': Joe Tacopina, presidente della Spal, ha par… - psb_original : Spal, Tacopina: ' Sono molto carico per il prossimo anno' #SerieB - TUTTOB1 : RdC: 'Spal, Tacopina: 'Gettiamo le basi per la A'. Lupo: 'Arriverà una punta di livello'' - SerieBNewsCom : +++ UFFICIALE +++ Stefano #Lupo è il nuovo Dt della #Spal: ???ha firmato fino al 30 giugno 2024 ???? - serieB123 : SerieB Confermata la notizia di BNEWS: UFFICIALE Lupo nuovo Dt -

tutte le notizie di ds - fabio - lupo joe -- calcio Leggi ...Ho scelto laper la sua tradizione , il suo fascino , per i colori della sua maglia e perchè ... A voler fortemente Lupo è stato il presidente Joe, che ha pensato a lui sin dal triplice ...Il patron della Spal ha parlato dei progetti futuri della sua squadra in vista della prossima stagione: 'Ho pensato subito che mi avrebbe aiutato'.Tacopina è un vincente e la voglia per chiunque alla Spal deve esser quella». Mister e Donatelli Il primo tassello Lupo l'ha già portato a casa nella riconferma di Venturato, dopo un lungo ...