Sorpresa Cremonese, l’allenatore Pecchia lascia dopo la storica promozione in Serie A (Di sabato 21 maggio 2022) dopo la storica promozione in Serie A, il tecnico Fabio Pecchia ha deciso di lasciare la Cremonese. Si tratta di una scelta assolutamente a Sorpresa che è stata ufficializzata direttamente dall’allenatore, attraverso una lettera pubblicata sul sito ufficiale. “C’è un momento, nella vita di ognuno di noi, dove si rende necessario ascoltare se stessi a fondo e scegliere: facendolo anche quando la decisione presa, comunque difficile, può apparire inaspettata. Ho deciso di lasciare la Cremonese e lo faccio con serenità e gratitudine. Ringrazio innanzitutto il cavalier Giovanni Arvedi, che ha compreso a fondo il mio stato d’animo accogliendo, seppure a malincuore, la mia personale volontà di chiudere ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 21 maggio 2022)lainA, il tecnico Fabioha deciso dire la. Si tratta di una scelta assolutamente ache è stata ufficializzata direttamente dal, attraverso una lettera pubblicata sul sito ufficiale. “C’è un momento, nella vita di ognuno di noi, dove si rende necessario ascoltare se stessi a fondo e scegliere: facendolo anche quando la decisione presa, comunque difficile, può apparire inaspettata. Ho deciso dire lae lo faccio con serenità e gratitudine. Ringrazio innanzitutto il cavalier Giovanni Arvedi, che ha compreso a fondo il mio stato d’animo accogliendo, seppure a malincuore, la mia personale volontà di chiudere ...

Advertising

sportface2016 : +++#Cremonese, Fabio #Pecchia annuncia l'addio a sorpresa: non allenerà la squadra in #SerieA+++ - CalcioWeb : Colpo di scena in casa #Cremonese: l'allenatore #Pecchia lascia la panchina, la lettera - 90Valla : RT @sportface2016: +++#Cremonese, Fabio #Pecchia annuncia l'addio a sorpresa: non allenerà la squadra in #SerieA+++ - Pa_Tos83 : RT @sportface2016: +++#Cremonese, Fabio #Pecchia annuncia l'addio a sorpresa: non allenerà la squadra in #SerieA+++ - Shootout_ita : Notizia a sorpresa per la #Cremonese! Mister Fabio #Pecchia lascia la panchina dei grigiorossi dopo 1 anno e mezzo… -