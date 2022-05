Solo per passione - Letizia Battaglia, anticipazioni 22 maggio 2022 (Di sabato 21 maggio 2022) Domenica 22 maggio 2022, su Rai Uno in prima serata andrà in onda la prima puntata della miniserie Solo per passione - Letizia Battaglia. Lo sceneggiato in due puntate racconta la storia di una delle più grandi fotografe italiane partendo dal momento in cui scapperà dalla famiglia per poter sposare l'uomo che ama e con il sogno di essere libera ed indipendente. Al contrario, nulla di tutto ciò accadrà e soltanto quando incontrerà il giovane fotografo Santi troverà il coraggio di lasciare il marito. Solo per passione - Letizia Battaglia, prima puntata: Letizia si sposa, ma non è felice La prima puntata della miniserie Solo per passione - Letizia ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 21 maggio 2022) Domenica 22, su Rai Uno in prima serata andrà in onda la prima puntata della miniserieper. Lo sceneggiato in due puntate racconta la storia di una delle più grandi fotografe italiane partendo dal momento in cui scapperà dalla famiglia per poter sposare l'uomo che ama e con il sogno di essere libera ed indipendente. Al contrario, nulla di tutto ciò accadrà e soltanto quando incontrerà il giovane fotografo Santi troverà il coraggio di lasciare il marito.per, prima puntata:si sposa, ma non è felice La prima puntata della miniserieper...

