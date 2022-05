Solo da Unieuro il “NO IVA Show”, sconti pazzeschi su telefonia ed elettrodomestici (Di sabato 21 maggio 2022) Da Unieuro torna una promozione e un volantino decisamente interessante. Si tratta del “NO IVA Show”, che come facilmente intuibile permetterà a chi vuole acquistare un determinato prodotto in promo, di comprarlo appunto con lo sconto dell’IVA, tassa pari al 18.4 per cento. Unieuro, 21/5/2022 – Computermagazine.itLe offerte spaziano dagli smartphone ai tablet, passando per le smart tv, i notebook, gli smartwatch e i wearable, mentre per quanto riguarda i piccoli e i grandi elettrodomestici, lo sconto arriva al 36.08 per cento, quindi il doppio rispetto a quello precedente. Bisognerà però affrettarsi visto che la promozione durerà Solo fino alle ore 23:59 di domani, domenica 22 maggio. Vediamo quindi alcuni prodotto in promo da Unieuro e come sempre facciamo il raffronto con i prezzi di ... Leggi su computermagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Datorna una promozione e un volantino decisamente interessante. Si tratta del “NO IVA”, che come facilmente intuibile permetterà a chi vuole acquistare un determinato prodotto in promo, di comprarlo appunto con lo sconto dell’IVA, tassa pari al 18.4 per cento., 21/5/2022 – Computermagazine.itLe offerte spaziano dagli smartphone ai tablet, passando per le smart tv, i notebook, gli smartwatch e i wearable, mentre per quanto riguarda i piccoli e i grandi, lo sconto arriva al 36.08 per cento, quindi il doppio rispetto a quello precedente. Bisognerà però affrettarsi visto che la promozione dureràfino alle ore 23:59 di domani, domenica 22 maggio. Vediamo quindi alcuni prodotto in promo dae come sempre facciamo il raffronto con i prezzi di ...

