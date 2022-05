Soleil Sorge | il gesto speciale dei fan | “Siete una cosa meravigliosa” VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di sabato 21 maggio 2022)inondata di affetto dei fan anche a Venezia: l’ex gieffina ringrazia i fan per i regali ed ilda soli pochi giorni ha debuttato con il suo primo brand “State of”. La linea di costumi e bandane ideata dall’ex gieffina si è già rivelato un vero e proprio successo. L’ambizioso progetto lanciato il 18 maggio dall’amatissimasta riscuotendo un clamoroso successo. Dopo aver partecipato a diversi reality, da Pechino Express in coppia con mamma Wendy, passando per l’Isola dei Famosi nel 2019, fino ad arrivare al Grande Fratello Vip 6. Negli ultimi mesiha debuttato in qualità di opinionista nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show su Canale 5. I fan dopo il lancio di ...