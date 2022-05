Soleil Sorge dà buca a Ilary Blasi | salta all’ultimo lo sbarco all’Isola dei Famosi | ecco che succede

(Di sabato 21 maggio 2022) In queste ore è appena trapelata la notizia secondo cuiavrebbe datoadrifiutandodi parteciparedei. Stando a quanto riportato da Deianira Marzano e Amedeo Venza, infatti, la ragazza avrebbe decisomomento di rifiutare di prendere parte a quest’avventura. La notizia è giunta come un L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

StraNotizie : Soleil Sorge torna all'Isola dei Famosi? Ecco quando - InstantKarma_0 : Ama ammettilo, sei stata a Venezia con le amiche di Calabasas per celebrare il pre matrimonio di Kourtney e Travis.… - sienatorix : RT @SoleilSorgeFan: SOLEIL ANASTASIA SORGE SOLEIL ANASTASIA SORGE SOLEIL ANASTASIA SORGE Il resto è il niente. Il successo e l'apparire… - sienatorix : RT @Daniela21505028: @SoleilSorgeFan Più Soleil Anastasia Sorge Meno di tutto il resto ?????? - SoleilDif : RT @SoleilSorgeFan: SOLEIL ANASTASIA SORGE SOLEIL ANASTASIA SORGE SOLEIL ANASTASIA SORGE Il resto è il niente. Il successo e l'apparire… -

Lo scorso mercoledì 18 maggio,ha lanciato ufficialmente la sua linea di costumi, bandane e parei in collaborazione con Island Coco Bikini . Lunedì 23 maggio, invece, debutterà anche la nuova linea di Giulia Salemi . ...Negli ultimi giorni si è tanto parlato della probabile partecipazione dial noto reality show di Canale 5 come ospite speciale non in studio ma in Honduras. Un invito che l'ex gieffina ...I costumi da bagno di Soleil Sorge e Giulia Salemi creano un piccolo "caso" sul web: una di loro spegne la polemica sul nascere.Da ormai diverse settimane su Canale 5 va in onda la nuova edizione dell'Isola dei Famosi ovvero il celebre reality show condotto da Ilary Blasi. Un ...