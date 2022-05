Soldi: ci sono fino a 6000 euro di sanzioni se lo fai dal conto corrente (Di sabato 21 maggio 2022) Attenzione, in arrivo sanzioni pesantissime per chi fa queste operazioni illecite dal proprio conto corrente. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona. Avrete sicuramente sentito dire “la legge non ammette ignoranza” ebbene, non si tratta di un semplice detto ma di pura verità. Ed è quello che sta accadendo a diversi italiani poco attenti. Purtroppo senza rendersene conto, hanno fatto alcune operazioni non consentite dal proprio conto corrente. sanzioni salatissime per chi compie queste operazioni dal proprio contoSpesso alcune famiglie hanno talmente tante preoccupazioni quotidiane, che dimenticano alcuni adempimenti importanti da portare a termine. Un esempio può essere la polizza dell’auto, in questo caso se non ... Leggi su formatonews (Di sabato 21 maggio 2022) Attenzione, in arrivopesantissime per chi fa queste operazioni illecite dal proprio. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona. Avrete sicuramente sentito dire “la legge non ammette ignoranza” ebbene, non si tratta di un semplice detto ma di pura verità. Ed è quello che sta accadendo a diversi italiani poco attenti. Purtroppo senza rendersene, hanno fatto alcune operazioni non consentite dal propriosalatissime per chi compie queste operazioni dal proprioSpesso alcune famiglie hanno talmente tante preoccupazioni quotidiane, che dimenticano alcuni adempimenti importanti da portare a termine. Un esempio può essere la polizza dell’auto, in questo caso se non ...

