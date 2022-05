Sicilia: Nel centrodestra scoppia la guerra dei sondaggi (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – scoppia la guerra dei sondaggi nel centrodestra in Sicilia in vista delle elezioni regionali che si terranno in autunno. Come scrive oggi La Sicilia ci sarebbero due sondaggi segreti che dividono il centrodestra sulla scelta del candidato per le Regionali. L’istituto demoscopico è lo stesso: Euromedia Research diretto da Alessandra Ghisleri. Ma i committenti sono diversi, “così come l’impostazione scientifica”, spiega Mario Barresi. “E soprattutto sono molto distanti gli scenari politici che emergono”. L’ultimo sondaggio, in ordine di tempo, è quello sfoderato da Silvio Berlusconi nel vertice di Arcore dei giorni scorsi. “La rilevazione è molto più complessa, ma i punti di caduta sono due. Il primo è il giudizio dei ... Leggi su italiasera (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) –ladeinelinin vista delle elezioni regionali che si terranno in autunno. Come scrive oggi Laci sarebbero duesegreti che dividono ilsulla scelta del candidato per le Regionali. L’istituto demoscopico è lo stesso: Euromedia Research diretto da Alessandra Ghisleri. Ma i committenti sono diversi, “così come l’impostazione scientifica”, spiega Mario Barresi. “E soprattutto sono molto distanti gli scenari politici che emergono”. L’ultimoo, in ordine di tempo, è quello sfoderato da Silvio Berlusconi nel vertice di Arcore dei giorni scorsi. “La rilevazione è molto più complessa, ma i punti di caduta sono due. Il primo è il giudizio dei ...

Advertising

paolinab : @mazzeoantonio Ho visto le gole dell'Alcantara qualche anno fa, Sicilia meravigliosa.. le auguro di liberarsi prima… - StraNotizie : Sicilia: Nel centrodestra scoppia la guerra dei sondaggi - e_quintavalle : RT @confartigianato: ?? Nel 2020, in #Italia, ci sono più di 1 milione di #NEET, #giovani sotto i 35 anni che non studiano e non cercano #la… - TV7Benevento : Sicilia: Nel centrodestra scoppia la guerra dei sondaggi - - fisco24_info : Sicilia: Nel centrodestra scoppia la guerra dei sondaggi: (Adnkronos) - Scoppia la guerra dei sondaggi nel centrode… -