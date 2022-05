Siamo tutti figli di Dacia Sandero (Di sabato 21 maggio 2022) di Carblogger Hai visto, mi telefona un amico che pensava di averne viste di tutti i colori, che la Dacia Sandero è stata l’auto più venduta in Italia in aprile? “Non ci posso credere, capirei la Duster… la Sandero non si può guardare, questa è un’industria che va a sbattere!”. Allo sconsolato amico del nord rispondo con il pissi pissi romanesco (dialetto che in genere piace solo ai non romani) rubato una volta a una conversazione di vicini di tavolo: “Dacia Sandero, che je voi dì? Cià il prezzo giusto, cià spazio, cià pure il gas”. Mortacci, non quello di Putin ma il Gpl. Il fenomeno Dacia è un business case internazionale che i rivali studiano senza riuscire a copiare. Basti pensare che in un’Europa sott’acqua nelle vendite (-20%), Dacia ha chiuso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) di Carblogger Hai visto, mi telefona un amico che pensava di averne viste dii colori, che laè stata l’auto più venduta in Italia in aprile? “Non ci posso credere, capirei la Duster… lanon si può guardare, questa è un’industria che va a sbattere!”. Allo sconsolato amico del nord rispondo con il pissi pissi romanesco (dialetto che in genere piace solo ai non romani) rubato una volta a una conversazione di vicini di tavolo: “, che je voi dì? Cià il prezzo giusto, cià spazio, cià pure il gas”. Mortacci, non quello di Putin ma il Gpl. Il fenomenoè un business case internazionale che i rivali studiano senza riuscire a copiare. Basti pensare che in un’Europa sott’acqua nelle vendite (-20%),ha chiuso ...

