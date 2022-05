Sharm el-Sheikh, bimba italiana di 13 mesi muore in vacanza: “Caduta dal balcone dell’hotel mentre era in braccio al padre” (Di sabato 21 maggio 2022) Giulia Maiano, una bambina di 13 mesi di Pianella (Pescara), è morta nel corso di una vacanza insieme ai genitori a Sharm el-Sheikh, famosa località balneare egiziana sul mar Rosso. Secondo la ricostruzione, la piccola, mentre si trovava in braccio al padre, ha fatto un movimento improvviso, si è sbilanciata ed è Caduta da un balcone dell’hotel in cui la famiglia alloggiava. Ad annunciare il lutto è stato il sindaco di Pianella, Sandro Marinelli, che sta facendo da tramite tra i media e i familiari della bambina. “Le uniche notizie che arrivano dall’Egitto riportano che la piccola Giulia, di soli 13 mesi, non è sopravvissuta alla Caduta. I genitori sono stati raggiunti sul posto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Giulia Maiano, una bambina di 13di Pianella (Pescara), è morta nel corso di unainsieme ai genitori ael-, famosa località balneare egiziana sul mar Rosso. Secondo la ricostruzione, la piccola,si trovava inal, ha fatto un movimento improvviso, si è sbilanciata ed èda unin cui la famiglia alloggiava. Ad annunciare il lutto è stato il sindaco di Pianella, Sandro Marinelli, che sta facendo da tramite tra i media e i familiari della bambina. “Le uniche notizie che arrivano dall’Egitto riportano che la piccola Giulia, di soli 13, non è sopravvissuta alla. I genitori sono stati raggiunti sul posto ...

