Serie B, play-out: il Cosenza conquista la salvezza (Di sabato 21 maggio 2022) Il Cosenza batte 2-0 il Vicenza allo stadio San Vito-Marulla nel ritorno dei play-out e si garantisce la permanenza in Serie B. In gol, al 1' e al 22' st (su rigore) il rossoblu Larrivey. I veneti, che avevano vinto l'andata... Leggi su europa.today (Di sabato 21 maggio 2022) Ilbatte 2-0 il Vicenza allo stadio San Vito-Marulla nel ritorno dei-out e si garantisce la permanenza inB. In gol, al 1' e al 22' st (su rigore) il rossoblu Larrivey. I veneti, che avevano vinto l'andata...

