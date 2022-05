Serie A, play-off: la Dinamo Sassari travolge la Germani Brescia (98-68) e si porta avanti nella serie (Di sabato 21 maggio 2022) Il Banco di Sardegna Sassari domina Gara 3 contro la Germani Brescia (98-68) e si porta avanti 2-1 nella serie dei quarti di finale. Domani sera si torna subito in campo per Gara 4, ancora in terra sarda. La partita... Leggi su today (Di sabato 21 maggio 2022) Il Banco di Sardegnadomina Gara 3 contro la(98-68) e si2-1dei quarti di finale. Domani sera si torna subito in campo per Gara 4, ancora in terra sarda. La partita...

Advertising

SalvaCostanzo : @FraLauricella Ma neanche un trafiletto piccolo piccolo sul play out di serie b? Anche solo per dare un fatto di cronaca sportiva. Mah. - HE_IS_DEAD_JIM : RT @Lara_Padawan: Oscure Presenze?01. Evil Possession??Feat. Len Irusu - Let's Play ?PC ITA? Nuova serie #horror sul canale insieme a #non… - infoitsport : Serie B, play-out: Cosenza-Vicenza 2-0, Larrivey salva i calabresi - IdeawebTV : Basket, Serie B: Langhe Roero lascia i play-off, ma vende carissima la pelle con Juvi Cremona (55-73)… - infoitsport : Play out Serie B, il Cosenza non sfonda contro il Vicenza: 0-0 al 45' con polemiche finali -