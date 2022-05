SERIE A Lazio-Verona 3-3: thriller per bloccare il quinto posto (Di sabato 21 maggio 2022) La Lazio ha giocato un emozionante 3-3 con l’Hellas Verona allo Stadio Olimpico, che si è rivelato sufficiente per assicurarsi il quinto posto e l’Europa League la prossima stagione. Era già sicuro il posto in Europa League, ma aveva bisogno di un punto per bloccare il quinto posto davanti alla Roma. Patric e Koray Gunter hanno saltato i ban, con Ciro Immobile, Luis Alberto e Antonin Barak infortunati. SERIE A Lazio-Verona: com’è andata la partita Ci sono voluti solo sei minuti per sbloccare la situazione, quando i difensori della Lazio sono stati sorpresi da un cross di Darko Lazovic che è stato lanciato sulla testa di Giovanni Simeone sul secondo palo. Felipe ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 21 maggio 2022) Laha giocato un emozionante 3-3 con l’Hellasallo Stadio Olimpico, che si è rivelato sufficiente per assicurarsi ile l’Europa League la prossima stagione. Era già sicuro ilin Europa League, ma aveva bisogno di un punto perildavanti alla Roma. Patric e Koray Gunter hanno saltato i ban, con Ciro Immobile, Luis Alberto e Antonin Barak infortunati.: com’è andata la partita Ci sono voluti solo sei minuti per sla situazione, quando i difensori dellasono stati sorpresi da un cross di Darko Lazovic che è stato lanciato sulla testa di Giovanni Simeone sul secondo palo. Felipe ...

