Serie A, Genoa-Bologna 0-1: il Grifone chiude la stagione con l’ennesimo ko stagionale (Di sabato 21 maggio 2022) Si conclude con un ko la stagione del Genoa di Blessin, matematicamente retrocesso in Serie B dopo la sconfitta di Napoli. Il Bologna è riuscito a spuntarla con un piattone di Musa Barrow, tra i migliori della squadra di Mihajlovic. Primo tempo Reti bianche a Marassi dopo la prima frazione di gioco. La prima occasione della gara è per Portanova che impegna Bardi in una grande rovesciata. Poi parte il monologo del Bologna che confeziona diverse situazioni pericolose, la più importante è il colpo di testa di De Silvestri sul quale il portiere Semper si supera in tuffo alla propria sinistra. Partita tutto sommato buona con le due squadre che non si stanno risparmiando. Nel secondo tempo Mihajlovic e Blessin optano per due cambi senza cambiare l’ossatura portante del gioco. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 21 maggio 2022) Si conclude con un ko ladeldi Blessin, matematicamente retrocesso inB dopo la sconfitta di Napoli. Ilè riuscito a spuntarla con un piattone di Musa Barrow, tra i migliori della squadra di Mihajlovic. Primo tempo Reti bianche a Marassi dopo la prima frazione di gioco. La prima occasione della gara è per Portanova che impegna Bardi in una grande rovesciata. Poi parte il monologo delche confeziona diverse situazioni pericolose, la più importante è il colpo di testa di De Silvestri sul quale il portiere Semper si supera in tuffo alla propria sinistra. Partita tutto sommato buona con le due squadre che non si stanno risparmiando. Nel secondo tempo Mihajlovic e Blessin optano per due cambi senza cambiare l’ossatura portante del gioco. Il ...

