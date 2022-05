Serie A: ecco le squadre che giocheranno in Europa. Fuori l’Atalanta (Di sabato 21 maggio 2022) che perde in casa contro l’Empoli In seguito ai risultati dell’ultima giornata di Serie A sono note le squadre che rappresenteranno l’Italia nelle competizioni UEFA della prossima stagione. CHAMPIONS LEAGUE MILAN INTER NAPOLI JUVENTUS Europa LEAGUE LAZIO ROMA CONFERENCE LEAGUE FIORENTINA L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022) che perde in casa contro l’Empoli In seguito ai risultati dell’ultima giornata diA sono note leche rappresenteranno l’Italia nelle competizioni UEFA della prossima stagione. CHAMPIONS LEAGUE MILAN INTER NAPOLI JUVENTUSLEAGUE LAZIO ROMA CONFERENCE LEAGUE FIORENTINA L'articolo proviene da Calcio News 24.

