Sempre fibrillazioni nella maggioranza: Salvini contro Pd e M5s, Letta pompiere. Meloni: elezioni (Di sabato 21 maggio 2022) Salvini accusa Pd e Cinquestelle di mettere a rischio il governo. Enrico Letta: Pd sola forza di governo responsabile. Giorgia Meloni : esecutivo diviso su tutto, va avanti a colpi di fiducia Leggi su tg.la7 (Di sabato 21 maggio 2022)accusa Pd e Cinquestelle di mettere a rischio il governo. Enrico: Pd sola forza di governo responsabile. Giorgia: esecutivo diviso su tutto, va avanti a colpi di fiducia

AntoninoMi : per @EnricoLetta , le fibrillazioni che mettono in difficoltà il governo sono solo quelle dal centrodestra. Quelle… - sinnosis : @SkyTG24 Ma c'è l'hanno un defibrillatore al governo? No, perché da noi i cosiddetti politici sono sempre in fibrillazioni. -