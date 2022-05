Scuola-lavoro: un altro dramma, ustionato studente di 17 anni (Di sabato 21 maggio 2022) Di una cosa possono essere certi gli studenti e le studentesse che sono obbligati a fare 150 ore negli istituti tecnici e 210 negli istituti professionali di «alternanza Scuola lavoro» L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 21 maggio 2022) Di una cosa possono essere certi gli studenti e lesse che sono obbligati a fare 150 ore negli istituti tecnici e 210 negli istituti professionali di «alternanza» L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

fanpage : Uno studente di 17 anni, impiegato in un percorso di alternanza scuola-lavoro, è rimasto ustionato a causa di un r… - amnestyitalia : Da quando i talebani hanno preso il potere in #Afghanistan, le ragazze e le donne: ?? non possono andare a scuola ??… - RaiNews : Studente di 17 anni #ustionato durante il percorso di #alternanza scuola-lavoro in un'officina a #Merano, in Alto A… - eErgaOmnes : RT @lostarec: Si tratta del terzo incidente grave, in meno di cinque mesi, che coinvolge studenti impegnati in stage e alternanza scuola-la… - amazzini64 : @Chiappuz @SilvioBertilor3 Esporre i ragazzi a rischi mortali? Vaccini ed alternanza scuola lavoro! Sono semplicemente dei criminali. -