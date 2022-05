SBK Estoril, Rea: 'Ci ho provato, ma Bautista e la Ducati erano superiori' - News (Di sabato 21 maggio 2022) Dopo la pole position numero 36 conquistata nella Superpole del mattino, Jonathan Rea ha dovuto accontentarsi di un terzo posto in Gara 1 della Superbike a Estoril . SBK Estoril. Locatelli: "La R1 è ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 21 maggio 2022) Dopo la pole position numero 36 conquistata nella Superpole del mattino, Jonathan Rea ha dovuto accontentarsi di un terzo posto in Gara 1 della Superbike a. SBK. Locatelli: "La R1 è ...

Advertising

motosprint : SSP Estoril, #Bulega: 'Io come #Quartararo, non posso superare' ??? - motosprint : #SBK Estoril, #Bautista: “Yamaha difficili da passare ad inizio gara” ??? - Frank_Rolon11 : RT @gponedotcom: Toprak ci mette cuore, grinta e coraggio, ma non basta contro il motore della Ducati V4, 3° Rea seguito da Locatelli, Vier… - motoblogit : SBK Estoril: Bautista beffa Razgatlioglu in Gara-1 - motosprint : #SBK Estoril, #Locatelli: 'La R1 è vecchia, serve una moto nuova' ??? -