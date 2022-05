Sassuolo-Milan, Pioli: “Loro parole? Nessun effetto, sport è competizione” (Di sabato 21 maggio 2022) Stefano Pioli, alla vigilia di Sassuolo-Milan, ha parlato delle note dichiarazioni dei neroverdi in questa settimana. Ecco il suo pensiero Leggi su pianetamilan (Di sabato 21 maggio 2022) Stefano, alla vigilia di, ha parlato delle note dichiarazioni dei neroverdi in questa settimana. Ecco il suo pensiero

Advertising

AntoVitiello : La serie A ha reso noto gli MVP della stagione 2021-22 Il miglior portiere dell'intero torneo è Mike #Maignan del… - Gazzetta_it : #SassuoloMilan a poche ore ancora niente maxischermo: mancano le autorizzazioni - Gazzetta_it : Pioli: 'Ci siamo meritati una grande occasione, ora dobbiamo coglierla' #sassuolomilan - infoitsport : Sassuolo, Magnanelli: 'Milan? Se perderemo, non sarà perché ci siamo tirati indietro' - infoitsport : Sassuolo-Milan, Magnanelli: “Giocheremo per vincere, non ci tireremo indietro” -