Sassuolo-Milan | Pioli | “Dobbiamo essere i migliori”

(Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – “Siamo stati ifino ad oggi,esserlo anche domani. Abbiamo preparato la partita durante una settimana di lavoro, serenità e attenzione come abbiamo sempre fatto”. Sono le parole del tecnico delStefanoalla vigilia della gara con il, ultima di campionato che potrebbe assegnare lo scudetto ai rossoneri. “Non conta quello che hai fatto fino a ieri ma conta quello che faremo domani. Ci siamo costruiti e meritati una grande occasione,ancora finirla”, aggiunge. “In questo momento vogliomolto terra terra e concentrato sulla partita di domani. È una partita difficile, siamo arrivati fin qui senza che nessuno ci abbia regalato qualcosa e anche domani ilfarà di tutto per cercare ...

Ovvero, il fischio finale dell' ultima giornata di campionato , dopo che si saranno disputate in contemporanea, con calcio d'inizio alle 18, e Inter - Sampdoria : i rossoneri , con ...