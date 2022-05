Sassuolo-Milan in tv domani: orario, canale e diretta streaming Serie A 2021/2022 (Di sabato 21 maggio 2022) Il Sassuolo ospiterà il Milan in occasione della trentottesima giornata della Serie A 2021/2022, sfida determinante per la lotta Scudetto. I rossoneri detengono la possibilità di ottenere due risultati su tre al Mapei Stadium di Reggio Emilia; qualora i ragazzi di Pioli non perdessero contro i neroverdi, infatti, diventerebbero campioni d’Italia matematicamente. Gli emiliani tenteranno di evitare la festa dei meneghini, sebbene l’impresa sia tutt’altro che agevole. La fondamentale sfida tra Sassuolo e Milan andrà in scena domani, domenica 22 maggio, con fischio d’inizio alle ore 20.45; la diretta televisiva dell’evento sarà offerta in esclusiva da Dazn, che detiene i diritti dell’intera Serie A, mentre Sky Sport ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Ilospiterà ilin occasione della trentottesima giornata della, sfida determinante per la lotta Scudetto. I rossoneri detengono la possibilità di ottenere due risultati su tre al Mapei Stadium di Reggio Emilia; qualora i ragazzi di Pioli non perdessero contro i neroverdi, infatti, diventerebbero campioni d’Italia matematicamente. Gli emiliani tenteranno di evitare la festa dei meneghini, sebbene l’impresa sia tutt’altro che agevole. La fondamentale sfida traandrà in scena, domenica 22 maggio, con fischio d’inizio alle ore 20.45; latelevisiva dell’evento sarà offerta in esclusiva da Dazn, che detiene i diritti dell’interaA, mentre Sky Sport ...

Advertising

AntoVitiello : La serie A ha reso noto gli MVP della stagione 2021-22 Il miglior portiere dell'intero torneo è Mike #Maignan del… - AntoVitiello : Il premio EA SPORTS Player Of The Month di maggio è stato assegnato al calciatore del #Milan Sandro #Tonali Il pre… - SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - RaffGari : Il @SassuoloUS contro il #Milan? Ragazzi, non scherziamo. Il divario tecnico e di motivazioni tra le due squadre è… - internewsit : Sassuolo-Milan, si teme problemi di ordine pubblico. Ma anche biglietti falsi - CdS - -