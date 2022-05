Sanzioni: Mosca vieta ingresso in Russia a Biden, Zuckenberg (Facebook) e a quasi 1.000 americani (Di sabato 21 maggio 2022) La ritorsione di Mosca rispetto alle Sanzioni adottate da Biden nei confronti dei russi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 21 maggio 2022) La ritorsione dirispetto alleadottate danei confronti dei russi L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

SimoneAlliva : Nel marzo del 2016 Stefania #Craxi, definiva #Putin: 'una guida autorevole', criticando le sanzioni a #Mosca per l'… - fattoquotidiano : La guerra energetica alla Russia pare già sopita. Bruxelles ha fatto sapere che si potrà continuare a pagare il gas… - Open_gol : L'attore non ha espresso di recente opinioni sul conflitto in Ucraina, ma a Mosca non hanno dimenticato le sue accu… - FirenzePost : Sanzioni: Mosca vieta ingresso in Russia a Biden, Zuckenberg (Facebook) e a quasi 1.000 americani - iomedesimame : RT @TCommodity: Non solo energy & commodities. Il prossimo terreno di scontro tra Mosca e l’Occidente in materia di sanzioni verterà sulle… -