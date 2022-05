Sanzioni, effetti indesiderati:?l’Italia importa più petrolio russo (dalle raffinerie di Mosca) (Di sabato 21 maggio 2022) importazioni quadruplicate a maggio, ma due terzi dei barili sono andati all’impianto Lukoil in Sicilia, gli altri a Trieste, da dove hanno proseguito via oleodotto: probabile destinazione la Germania, dove c’è una raffineria partecipata da Rosneft Leggi su ilsole24ore (Di sabato 21 maggio 2022)zioni quadruplicate a maggio, ma due terzi dei barili sono andati all’impianto Lukoil in Sicilia, gli altri a Trieste, da dove hanno proseguito via oleodotto: probabile destinazione la Germania, dove c’è una raffineria partecipata da Rosneft

Advertising

ditoeluna : @GiovanniToti Da sempre inviare armi ad una delle parti in guerra è cobelligeranza L’unico sbocco ragionevole della… - pkalessandro : @vitalbaa @stoca220 Gli effetti del conflitto dipendoni da come si sviluppa, e solo i russi hanno il potere di farl… - kapav65 : RT @vitalbaa: Sin dall'inizio, quando ho chiesto che fossero stimati per quanto possibile gli effetti del conflitto e delle sanzioni per av… - klaretta2006 : RT @vitalbaa: Sin dall'inizio, quando ho chiesto che fossero stimati per quanto possibile gli effetti del conflitto e delle sanzioni per av… - FilippoArosio : RT @michele_geraci: Quale altra parola, magari più appropriata, avreste usato per descrivere questi 'effetti collaterali' delle #Sanzioni c… -