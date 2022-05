San Leucio del Sannio, arrivano i fondi per la nuova caserma dei carabinieri (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Sindaco di San Leucio del Sannio, Nascenzio Iannace, porta a conoscenza di tutti i Cittadini di un altro importantissimo traguardo raggiunto nell’azione di governo locale e di sviluppo del paese. È di recente pubblicazione, infatti, la graduatoria riferita all’”Avviso pubblico approvato con D.D. 102 del 10/03/2022 – Fondo per la Prevenzione dei rischio sismico”. Nella graduatoria, al primo posto e col massimo punteggio, spicca il progetto del Comune di San Leucio del Sannio, per l’ex edificio scolastico in via Ferrovia. “Un altro punto del nostro percorso di governo e del programma elettorale è stato raggiunto – ha dichiarato il sindaco Iannace – e ne siamo estremamente. La rimodulazione dell’ex edificio scolastico, che sarà adibito alla nuova caserma ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Sindaco di Sandel, Nascenzio Iannace, porta a conoscenza di tutti i Cittadini di un altro importantissimo traguardo raggiunto nell’azione di governo locale e di sviluppo del paese. È di recente pubblicazione, infatti, la graduatoria riferita all’”Avviso pubblico approvato con D.D. 102 del 10/03/2022 – Fondo per la Prevenzione dei rischio sismico”. Nella graduatoria, al primo posto e col massimo punteggio, spicca il progetto del Comune di Sandel, per l’ex edificio scolastico in via Ferrovia. “Un altro punto del nostro percorso di governo e del programma elettorale è stato raggiunto – ha dichiarato il sindaco Iannace – e ne siamo estremamente. La rimodulazione dell’ex edificio scolastico, che sarà adibito alla...

