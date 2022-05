Salvini vuole far sedere Putin e Zelensky attorno a un tavolo (Di sabato 21 maggio 2022) AGI - "Non commento le parole di Berlusconi. L'Ucraina deciderà che cosa accettare, chi sono io per imporre all'Ucraina cosa accettare e cosa non accettare? Il mio obiettivo è mettere attorno a un tavolo le due parti, e poi decideranno loro". A dirlo è il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un evento a Milano. "L'Ucraina deciderà per suo conto, senza influenze esterne, non sono io o qualcun altro che può dire a loro che cosa. Il dramma vero è che stiamo parlando di una trattativa che non c'è e di richieste che non ci sono. Il mio obiettivo è creare questo momento di confronto, può essere a Istanbul, a Roma, Pechino, su una nave, anche perché io non so che cosa abbia Zelensky da chiedere o che cosa Putin abbia da chiedere, l'obiettivo è mettere tutti attorno a un ... Leggi su agi (Di sabato 21 maggio 2022) AGI - "Non commento le parole di Berlusconi. L'Ucraina deciderà che cosa accettare, chi sono io per imporre all'Ucraina cosa accettare e cosa non accettare? Il mio obiettivo è metterea unle due parti, e poi decideranno loro". A dirlo è il segretario della Lega, Matteo, a margine di un evento a Milano. "L'Ucraina deciderà per suo conto, senza influenze esterne, non sono io o qualcun altro che può dire a loro che cosa. Il dramma vero è che stiamo parlando di una trattativa che non c'è e di richieste che non ci sono. Il mio obiettivo è creare questo momento di confronto, può essere a Istanbul, a Roma, Pechino, su una nave, anche perché io non so che cosa abbiada chiedere o che cosaabbia da chiedere, l'obiettivo è mettere tuttia un ...

Ventura_Stefano : Non c’è spazio per partiti filorussi. La stragrande maggioranza degli italiani è giustamente con l’Ucraina e contro… - LauraCarrese : RT @karlontanofsb: @strange_days_82 Nessuno di questi:La Lega ha Salvini che è un traditore visto che ha votato per rielezione di Mattarell… - karlontanofsb : @strange_days_82 Nessuno di questi:La Lega ha Salvini che è un traditore visto che ha votato per rielezione di Matt… - solo_Andrea63 : Berlusconi appoggia Draghi e la scelta di inviare armi all'Ucraina, Salvini appoggia Draghi ma non vuole che si dia… - Martorel9 : RT @PietroSalvatori: Quindi Salvini: -non vuole Svezia e Finlandia nella Nato -vuole pagare il gas in rubli -non vuole più inviare armi all… -