Russia off limits per Biden, Blinken e per il capo della Cia Burns. Mosca vieta l'ingresso a 963 cittadini americani e 26 canadesi (Di sabato 21 maggio 2022) Il ministero degli Esteri russo ha pubblicato una lista di 963 cittadini statunitensi a cui è vietato l'ingresso in Russia. Tra costoro vi sono il presidente Usa, Joe Biden, il segretario di Stato, Antony Blinken e il capo della Cia, William Burns. La Russia vieta l'ingresso a 963 cittadini americani, tra i quali anche i vertici della Casa Bianca Il mese scorso Mosca aveva proibito l'ingresso sul proprio territorio a dieci funzionari del governo britannico, tra cui il premier Boris Johnson, il ministro degli Esteri Liz Truss e il ministro della Difesa Ben Wallace.

