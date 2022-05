Russia: Azovstal caduta, ecco la resa degli ultimi soldati (Di sabato 21 maggio 2022) Il Ministero della Difesa russo ha diffuso un video che mostrerebbe la resa degli ultimi soldati ucraini nell'acciaieria Azovstal di Mariupol. Mosca ha affermato di aver "totalmente liberato" lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 21 maggio 2022) Il Ministero della Difesa russo ha diffuso un video che mostrerebbe laucraini nell'acciaieriadi Mariupol. Mosca ha affermato di aver "totalmente liberato" lo ...

Advertising

rusembitaly : ??Il territorio dello stabilimento metallurgico Azovstal di Mariupol, dove dal 21 aprile di quest'anno era stato bl… - MediasetTgcom24 : Kiev ordina ai difensori di Azovstal di smettere di combattere #ucraina #russia #kiev #mosca… - Agenzia_Ansa : 'Io e il mio comando siamo nell'Azovstal. È in corso un'operazione, i cui dettagli non annuncerò'. Così in un breve… - mariz963 : RT @La_manina__: Evacuati o arresi, resta il fatto che la Russia, per prendere Azovstal, ha dovuto radere al suolo una città, uccidere migl… - kiara86769608 : RT @kulturjam: Lucio Caracciolo, direttore di Limes, commenta la vicenda della resa di Azovstal: 'C'è una tensione piuttosto forte tra i co… -