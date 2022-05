Advertising

Zelgadis265 : @_SimoTarantino Rudiger chissa cosa ha scelto, comunque la stampa inglese è più dubbiosa. - PhGalimba65 : Chelsea, Rudiger ha scelto il futuro: ecco dove giocherà l'anno prossimo -

Calciomercato.com

Aveva già provato a salutare con parole dolci il Chelsea , ma in queste ore Antoniohauna vera e propria lettera a cuore aperto riporto da The Players Tribune . Il difensore tedesco dirà addio al club di Londra per passare al Real Madrid e ha voluto salutare tutto l'...A breve arriverà anche l'annuncio per Mbappe al Real Madrid, che è pronto a far firmare pure Toni. In tanti si muoveranno a parametro zero, vedi lo stesso Dybala che ancora non hala ... Rudiger: 'Scelto a marzo di lasciare il Chelsea, non potevo aspettare giugno' Aveva già provato a salutare con parole dolci il Chelsea, ma in queste ore Antonio Rudiger ha scelto una vera e propria lettera a cuore aperto riporto da The Players Tribune. Il difensore tedesco dirà ...Il futuro di Koulibaly tiene appesi i tifosi del Napoli e non solo: il Barcellona lo ha puntato, con Pjanic che può rientrare nell'affare ...