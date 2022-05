Advertising

sportface2016 : #Roma Le parole di Rui Patricio verso la finale di #ConferenceLeague - glooit : Roma: Rui Patricio 'tifosi meritano vittoria Conference' leggi su Gloo - asusual01 : RT @schickposting: Una puntata di Pingu ma in realtà sono Rui Patricio e Sergio Oliveira sul canale Youtube della Roma - rigale91 : RT @schickposting: Una puntata di Pingu ma in realtà sono Rui Patricio e Sergio Oliveira sul canale Youtube della Roma - Lorenzored17 : RT @schickposting: Una puntata di Pingu ma in realtà sono Rui Patricio e Sergio Oliveira sul canale Youtube della Roma -

Patricio, in un'intervista al sito dell'Uefa, guarda così alla finale di Conference League. "Sono orgoglioso perché è sempre stato uno dei miei obiettivi principali: arrivare in finale, ...Dellache scenderà in campo mercoledì sera a Tirana contro il Feyenoord,Patricio è sicuramente uno dei giocatori più esperti. Il portiere portoghese è stato imprescindibile per Mourinho in questa ..."Dover vincere implica anche una maggiore responsabilità. Dobbiamo fare del nostro meglio, lottando per il club e per i tifosi, e dobbiamo ricordarcelo. Ogni giocatore conosce le proprie responsabilit ...Juric. #ROMA (3-4-2-1) Rui Patricio - Mancini, Kumbulla, Ibañez - Spinazzola, Oliveira, Veretout, Zalewski - Pellegrini, Shomurodov - Abraham (Tuttosport) ROMANEWS.EU. Rui Patricio 6; Mancini 6,5, ...