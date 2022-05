Roma, Rui Patricio: “Finale Conference obiettivo da inizio stagione, tifosi meritano trofeo” (Di sabato 21 maggio 2022) Il portiere della Roma Rui Patricio ha parlato al sito dell’Uefa, a pochi giorni dalla Finale di Conference League che vedrà i giallorossi tornare in una Finale europea per contendersi il trofeo contro il Feyenoord. “Era un obiettivo da inizio stagione, quando siamo in una competizione vogliamo sempre arrivare fino in fondo – ha affermato l’estremo difensore portoghese – Vincere è una responsabilità e dobbiamo ricordarcelo, siamo professionisti ma questo trofeo lo meritano anche i nostri tifosi. Una Finale europea è sempre un sogno che diventa realtà, ma il prossimo anno vogliamo lottare per obiettivi ancora più importanti.” Una battuta anche su Mourinho: “Lavorare ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Il portiere dellaRuiha parlato al sito dell’Uefa, a pochi giorni dalladiLeague che vedrà i giallorossi tornare in unaeuropea per contendersi ilcontro il Feyenoord. “Era unda, quando siamo in una competizione vogliamo sempre arrivare fino in fondo – ha affermato l’estremo difensore portoghese – Vincere è una responsabilità e dobbiamo ricordarcelo, siamo professionisti ma questoloanche i nostri. Unaeuropea è sempre un sogno che diventa realtà, ma il prossimo anno vogliamo lottare per obiettivi ancora più importanti.” Una battuta anche su Mourinho: “Lavorare ...

