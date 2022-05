Roma, la denuncia del sindacalista Aboubakar Soumahoro: “Un tassista si è rifiutato di farmi salire, ma poi ha servito una signora bianca” (Di sabato 21 maggio 2022) “Puoi chiamare chi ti pare, con me non viaggi“. È la risposta che un tassista, in fila al posteggio davanti alla stazione di Roma Termini, ha dato venerdì 20 maggio al sindacalista e fondatore della “Lega dei braccianti”, Aboubakar Soumahoro, che ha denunciato l’episodio sul suo profilo Facebook. Il racconto – “Pochi minuti prima, mentre aspettavo il mio turno nel rispetto delle precedenze – si legge sul post – ho notato che lo stesso autista faceva cenno con l’occhiolino e con la testa a dei turisti ‘bianchi’ in fila alle mie spalle per prendere il suo taxi”. Un espediente, secondo l’attivista, per evitare che lui stesso entrasse nella vettura. “Non potendo farli salire nel suo veicolo prima di me, mi ha chiesto dove andavo prima ancora di entrare nel suo taxi”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) “Puoi chiamare chi ti pare, con me non viaggi“. È la risposta che un, in fila al posteggio davanti alla stazione diTermini, ha dato venerdì 20 maggio ale fondatore della “Lega dei braccianti”,, che hato l’episodio sul suo profilo Facebook. Il racconto – “Pochi minuti prima, mentre aspettavo il mio turno nel rispetto delle precedenze – si legge sul post – ho notato che lo stesso autista faceva cenno con l’occhiolino e con la testa a dei turisti ‘bianchi’ in fila alle mie spalle per prendere il suo taxi”. Un espediente, secondo l’attivista, per evitare che lui stesso entrasse nella vettura. “Non potendo farlinel suo veicolo prima di me, mi ha chiesto dove andavo prima ancora di entrare nel suo taxi”, ...

