Roma, il movimento Provita sfila guidato dal senatore Pillon per togliere i diritti e cancellare la legge 194 sull'aborto (Di sabato 21 maggio 2022) Con gli striscioni della manifestazione "Scegliamo la vita", ma anche cartelli No vax, il popolo dei Pro Life ha sfilato oggi a Roma da piazza della Repubblica fino a San Giovanni. Una manifestazione voluta nel giorno in cui fu approvata la legge 194 per l'interruzione di gravidanza, come ha ricordato uno dei portavoce della piazza, Massimo Gandolfi, e guidata dal senatore leghista ultracattolico Massimo Pillon (presente senza simboli politici su richiesta degli organizzatori) che ha ribadito la sua contrarietà alla legge con la quale il nostro Paese ha introdotto il diritto di tutte le donne ad abortire e a farlo in sicurezza. Un diritto che ancora oggi, a 44 anni di distanza, viene ostacolato e negato. Basti pensare che oltre 30 strutture ospedaliere hanno il 100% di medici obiettori ...

