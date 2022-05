Roland Garros: Medvedev sogna la coppa, Nadal... la Champions (Di sabato 21 maggio 2022) "Sono qui per giocare il Roland Garros, ma naturalmente ho già i biglietti per la finale di Champions". Rafa Nadal punta al 14mo titolo in diciotto partecipazioni a Parigi, ma ha già fissato un'altra ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 21 maggio 2022) "Sono qui per giocare il, ma naturalmente ho già i biglietti per la finale di". Rafapunta al 14mo titolo in diciotto partecipazioni a Parigi, ma ha già fissato un'altra ...

Advertising

WeAreTennisITA : DJOKOVIC VI ?? Novak vince il 1° torneo del 2022 a Roma, dove trionfa per la sesta volta battendo Tsitsipas per 6-0… - TennisWorldit : Roland Garros - Il cammino di Jannik Sinner: l'azzurro può sognare in grande - infoitsport : Roland Garros 2022, chi la spunterà tra i favoriti nel tabellone maschile? Le quote dei bookmakers - infoitsport : Roland Garros 2022, definito l'avversario di Jannik Sinner al 1° turno. I precedenti - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: TENNIS | Roland Garros verso un quarto Djokovic-Nadal Sinner nell'ottavo di Rublev, subito Musetti-Tsitsipas. #ANSA http… -