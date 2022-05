Riunione del direttivo del circolo PD di Benevento (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa in merito alla Riunione tenuta del direttivo cittadino del PD di Benevento il giorno 20 maggio. “Il giorno 20 maggio alle ore 18.30 presso la sede della Federazione Provinciale di Corso Garibaldi il Segretario Cittadino Zoino Francesco ha nuovamente riunito i componenti del direttivo. Hanno preso parte all’incontro, assieme ai membri eletti lo scorso 20 febbraio, anche il gruppo consiliare al Comune di Benevento, il Segretario Provinciale Giovanni Cacciano, il Consigliere Regionale On.le Mino Mortaruolo e i deputati nazional On.le Umberto Del Basso De Caro e On.le Angela Ianaro. Sono stati discussi i seguenti punti all’OdG: Dipartimento contrade: La vice segretaria Filomena Marcantonio relaziona sulle ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa in merito allatenuta delcittadino del PD diil giorno 20 maggio. “Il giorno 20 maggio alle ore 18.30 presso la sede della Federazione Provinciale di Corso Garibaldi il Segretario Cittadino Zoino Francesco ha nuovamente riunito i componenti del. Hanno preso parte all’incontro, assieme ai membri eletti lo scorso 20 febbraio, anche il gruppo consiliare al Comune di, il Segretario Provinciale Giovanni Cacciano, il Consigliere Regionale On.le Mino Mortaruolo e i deputati nazional On.le Umberto Del Basso De Caro e On.le Angela Ianaro. Sono stati discussi i seguenti punti all’OdG: Dipartimento contrade: La vice segretaria Filomena Marcantonio relaziona sulle ...

