Rinnovo Sarri | accordo trovato con Lotito | prossima settimana la firma

(Di sabato 21 maggio 2022)d’quasi su tutto per quanto riguarda ildel tecnico: probabilelaDopo mesi di trattative si è giunti alla conclusione in casa Lazio conpronto ale l’allenatore si incontrerannoper accordarsi ere il nuovo contratto. Prolungamento fino al 2025 e tutti i dettagli ormai sistema per la conferma del tecnico alla Lazio dopo la conquista dell’Europa e la voglia di migliorarsi in vista dellastagione. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Rinnovo #Sarri, le ultime sull'incontro con #Lotito e la firma ?? - laziopress : Sarri, l’accordo del rinnovo è arrivato: presto la firma - LALAZIOMIA : Sarri, l’accordo del rinnovo è arrivato: presto la firma - pasqualinipatri : Sarri, l’accordo del rinnovo è arrivato: presto la firma - LazioNews_24 : Rinnovo #Sarri, siamo ai dettagli: la firma la prossima settimana -

Lazio News 24

La corte dic'è, così come resta fortissimo il legame del belga col Napoli e con Napoli. Al momento sembra ancora tutto aperto, così come lo è per Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese dal ...Ilappariva complicato in avvio dell'annata sportiva, erano tornato d'attualità nelle ... La Lazio e Maurizioguardano all'attaccante per aumentare la qualità del reparto offensivo, ... Rinnovo Sarri, siamo ai dettagli: la firma la prossima settimana Si aspetta l'ultima partita contro il Verona per tracciare un bilancio definitivo, ma il futuro sarà targato Mau: per lui 3,5 milioni più bonus fino al 2025 ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Il presidente della Lazio Claudio Lotito e il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri hanno trovato l’accordo per quanto riguard ...