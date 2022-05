Rinnovo Psg-Mbappé | Liga pronta al ricorso | “Operazione contro principi di Fair Play Finanziario”

Leggi su sportface

(Di sabato 21 maggio 2022) Ildi Kyliancon il Psg continua a far discutere e in Spagna scoppia la polemica. L’attaccante francese sembrava ormai in arrivo al Real Madrid, ma il club parigino ha avuto la meglio in una trattativa che ha raggiunto cifre inaccessibili per quasi tutte le società. Lanon sembra aver preso bene la notizia deldie, secondo quanto riportato dalle emittenti spagnole SER e COPE, sarebbea fare. L’organizzazione guidata da Javier Tebas infatti, ritiene che l’sia contraria aidelpropugnati dalla UEFA. In Spagna sono fiduciosi che ilpossa essere accolto e addirittura che ...