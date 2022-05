Rinnovo Ospina, parti distanti: Real alla finestra (Di sabato 21 maggio 2022) Rinnovo Ospina, le parti sono ancora distanti: il Napoli rischia di perderlo e il Real Madrid è alla finestra Il Corriere dello Sport fa il punto del Rinnovo di Ospina con il Napoli. Il portiere e il club sarebbero ancora distanti dal trovare l’accordo. Il Napoli vorrebbe abbassare l’ingaggio. La distanza tra domanda e offerta è difficilmente colmabile, ed ecco che alla finestra spunta il Real Madrid. Le parti si riaggiorneranno, ma può essere che l’avventura di Ospina a Napoli sia al capolinea. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022), lesono ancora: il Napoli rischia di perderlo e ilMadrid èIl Corriere dello Sport fa il punto deldicon il Napoli. Il portiere e il club sarebbero ancoradal trovare l’accordo. Il Napoli vorrebbe abbassare l’ingaggio. La distanza tra domanda e offerta è difficilmente colmabile, ed ecco chespunta ilMadrid. Lesi riaggiorneranno, ma può essere che l’avventura dia Napoli sia al capolinea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

