Rimorchiatore affondato: terzo giorno di ricerche dispersi (Di sabato 21 maggio 2022) terzo giorno di ricerche al largo delle coste pugliesi dei due marinai dispersi nell'affondamento del Rimorchiatore Franco P., avvenuto mercoledì sera a circa 50 miglia dalla costa di Bari, in acque ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 21 maggio 2022)dial largo delle coste pugliesi dei due marinainell'affondamento delFranco P., avvenuto mercoledì sera a circa 50 miglia dalla costa di Bari, in acque ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Un rimorchiatore è affondato al largo delle coste pugliesi, a 50 miglia dalla costa di Bari, forse in acque… - AnsaMarche : Rimorchiatore affondato: ex pescatore, morte in mare è peggiore. Mondo pesca e porto Ancona si stringe alle famiglie - Telebari : Rimorchiatore affondato, terzo giorno di ricerche dei dispersi: il comandante ancora ricoverato in ospedale - #Bari… - cronachemezzog : RIMORCHIATORE AFFONDATO: TESTIMONE, PENSO A PROBLEMA TECNICO - cronachelucane : RIMORCHIATORE AFFONDATO: TESTIMONE, PENSO A PROBLEMA TECNICO - Parla un testimone dell'affondamento del rimorchiato… -