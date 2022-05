(Di sabato 21 maggio 2022) Dopo mesi in cuiha lanciato un nuovo stile di moda mostrandosi col pancione in vari outfit, è arrivata la lieta novella che la cantante e il suo compagno ASAP Rocky hanno avuto un bambino.

ha partorito un maschietto, secondo il sito Tmz , una settimana fa, il 13 maggio a Los Angeles. È il primo figlio per la cantante di Barbados e il rapper americano A$AP Rocky. Rihanna: mistero sulla nascita del suo bambino! Dopo mesi in cui Rihanna ha lanciato un nuovo stile di moda mostrandosi col pancione in vari outfit, è arrivata la lieta novella che la cantante e il suo compagno ASAP Rocky hanno avuto un bambino.Nel video musicale recentemente pubblicato di DMB, singolo di A$AP Rocky dedicato alla sua metà, si vede la coppia unita e innamoratissima. Nel frattempo, Rihanna e il compagno A$AP Rocky sembrano due ...