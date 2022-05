Rifiuti | la mia preghiera arrabbiata alla Beata Vergine Maria di Pompei

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 maggio 2022), Figlia del tuo Figlio, a Te mi rivolgo, Madre amatissima ma inascoltata da tutti noi pessimi figli tuoi ma ascoltata da Nostro Signore Gesù che, controvoglia, hai costretto persino a trasformare l’acqua in vino alle Nozze di Cana, per semplice Amore ed Obbedienza. Tu, Madre ebrea e non napoletana, ti preoccupasti di non rovinare la gioia e la Festa di amici che evidentemente ti erano cari con discrezione ma con decisione sapendo che Gesù ti avrebbe ascoltato. Non era preoccupazione della forma, ma di tutelare la sostanza di un momento di gioia che tale doveva rimanere almeno per quel giorno, che chissà perché, ho sempre immaginato che fosse di maggio, il mese di norma ovunque più bello dell’anno, e che a Napoli è ancora più bello che altrove. Durante gli Esercizi Spirituali dai Padre Gesuiti, di norma si cominciava ...