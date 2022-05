Restituirono la pistola all' assassino | due medici a giudizio

(Di sabato 21 maggio 2022) Disposto il rinvio aper omicidio colposo per i due dottori che permisero a Luigi Capasso di riavere l’arma di ordinanza. Secondo la Procura la morte delle piccole Alessia e Martina si poteva evitare

La strage di Cisterna di Latina si poteva evitare. Se non fosse stata lasciata laal carabiniere Luigi Capasso , che già aveva manifestato diversi disturbi, l'appuntato ... "l'arma ...Per la Procura di Latina due medici sono responsabili della strage del 28 febbraio di quattro anni fa a Cisterna, quando un carabiniere ferì gravemente a colpi dila moglie, uccise le figlie ...Andranno a processo per omicidio colposo i due medici che restituirono l’arma a Luigi Capasso, il carabiniere che nel febbraio del 2018 a Cisterna di Latina uccise con la pistola d’ordinanza le due ...