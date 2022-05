(Di sabato 21 maggio 2022) La caduta di Mariupol ha ridato slancio all’esercito russo e demoralizzato, in parte, quello ucraino. Sentimenti a parte, in questa fase è il campo di battaglia che determinerà la fine

... una decina di chilometri a nord - est del centro di, la seconda citta' dell'Ucraina. Per ... quando le forze ucraine li hannoal confine mentre riprendevano Mala Rogan. 21 maggio 2022...sono statia Luhansk e Donetsk la scorsa notte'. Il ministero della Difesa britannico ha affermato che il tenente generale russo Serhiy Kisel è stato sospeso per non aver catturatoe ... Respinti da Kharkiv, i russi si trincerano alle porte della città. Un segnale che la guerra sarà ancora lunga (di L. Santucci) La caduta di Mariupol ha ridato slancio all’esercito russo e demoralizzato, in parte, quello ucraino. Sentimenti a parte, in questa fase è il campo di ...Su una piccola collina a poche centinaia di metri da alcuni veicoli bruciati e arrugginiti si trova una serie di postazioni russe scavate.