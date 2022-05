Renzi: “Governo fino a 2023? Sì, M5S abbarbicato a poltrone” (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Governo arriva al 2023? “Si, certo, i grillini restano lì abbarbicati e aggrappati alle poltrone fino al 2023”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a proposito del futuro dell’Esecutivo, in conferenza stampa a Milano. E a chi gli chiede delle future coalizioni in vista delle prossime elezioni politiche, Renzi risponde: “Io credo che i 5 Stelle non arriveranno alle elezioni Politiche 2023, i 5 Stelle oggi sono la negazione di tutto quello che affermavano quattro anni fa. Non ci arrivano, sono divisi”. “Io poi Giuseppe Conte inizio quasi ad aver voglia di smettere di attaccarlo, sono una Litote ambulante. Il problema di fondo è: chi è Giuseppe Conte oggi? Arriva a fare il premier per caso, fa il leader e prova a cambiare il ... Leggi su italiasera (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Ilarriva al? “Si, certo, i grillini restano lì abbarbicati e aggrappati alleal”. Così il leader di Italia Viva, Matteo, a proposito del futuro dell’Esecutivo, in conferenza stampa a Milano. E a chi gli chiede delle future coalizioni in vista delle prossime elezioni politiche,risponde: “Io credo che i 5 Stelle non arriveranno alle elezioni Politiche, i 5 Stelle oggi sono la negazione di tutto quello che affermavano quattro anni fa. Non ci arrivano, sono divisi”. “Io poi Giuseppe Conte inizio quasi ad aver voglia di smettere di attaccarlo, sono una Litote ambulante. Il problema di fondo è: chi è Giuseppe Conte oggi? Arriva a fare il premier per caso, fa il leader e prova a cambiare il ...

